Merkelová okomentovala volby na Donbasu

Domácí migranti by měli mít možnost účastnit se voleb na Donbasu poté, co bude v regionu nastolen mír. S takovým prohlášením vystoupila německá kancléřka Angela Merkelová na čtvrtečním setkání se studenty v Kyjevě.

Volby vedoucích a zástupců samozvané Doněcké lidové republiky (DLR) a Luhanské lidové republiky (LLR) jsou naplánovány na 11. listopadu. Kyjev již oznámil, že volby neuznává. Také Merkelová znovu uvedla, že volby v DLR a LLR budou nelegitimní, a proto nemohou být uznány.

„Těchto voleb by se samozřejmě měly účastnit všechny strany a také osoby, které se sem přestěhovaly. A to dokonce i ti lidé, kteří zde již nežijí a kteří odtud odjeli," uvedla Merkelová. Podle kancléřky se dá o volbách na Donbasu hovořit až poté, co bude v regionu nastolen mír.

„Pozorovatelská mise OBSE by měla získat přístup k celému regionu. Nyní s tím máme velké problémy," uvedla Merkelová. Po takových volbách by se podle německé kancléřky mohl objevit orgán, který bude zastupovat vůli lidu na Donbasu.

V dubnu 2014 zahájily ukrajinské orgány vojenskou operaci proti DLR a LLR, které vyhlásily svou nezávislost po převratu v únoru roku 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se oběťmi tohoto konfliktu stalo více než 10 tisíc lidí.

Řešení situace na Donbasu se v současné době projednává, a to i během setkání kontaktní skupiny v Minsku, která již od září roku 2014 přijala celkem tři dokumenty. Tyto dokumenty regulují kroky vedoucí k odstranění konfliktu. Nicméně i po dohodách o příměří mezi oběma stranami i nadále pokračují potyčky.