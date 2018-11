Kanaďané požádali o ruské zlaté doly

Na zasedání Poradního výboru pro zahraniční investice se s takovým návrhem na ruského předsedu vlády Dmitrije Medveděva obrátil šéf společnosti Kinross Gold — Paul Rollinson. Pokud by se zvýšila prahová hodnota rezerv pro naleziště federálního charakteru z 50 na 200 tun, pak by to podle jeho výpočtů přilákalo přímé zahraniční investice ve výši 1,2 miliard dolarů. Přímé a nepřímé příspěvky do HDP tak sumárně dosáhnou až 136 miliard dolarů a bude vytvořeno 61 tisíc pracovních míst.

Podle Zákona o hlubinách země se cizinci nemohou podílet na rozvoji zemských hlubin federálního významu bez souhlasu vládní komise pro zahraniční investice. Vláda v průběhu deseti let nikdy neomezila obchody při těžby zlata. Podle společnosti Kinross Gold však samotná existence daného omezení zpomaluje získání licence a je vnímána jako významné riziko.

Jak se uvádí ve studii, která byla předložena Medveděvovi, přímé zahraniční investice do těžby v letech 2014-2016 v Rusku představovaly pouze 1 % všech zahraničních investic. Celkem bylo v Rusku uskutečněno 12 obchodů, zatímco v Kanadě se jednalo o 13 % a 367 obchodů.