Muž vyděsil lékaře, když nepřetržitě plakal krev po dobu jedné hodiny (DĚŠIVÉ FOTO)

Podle nedávné zprávy v časopisu New England Journal of Medicine 52letý Ital navštívil lékaře po tom, co začal plakat krev. Zdravotnický personál byl zmatený, jelikož byl svědkem tohoto jevu po dobu jedné hodiny. Pak se krev sama zastavila.



Muž, který trpěl krvácením po dobu několika hodin doma, však nezaznamenal žádné potíže se zrakem, ani neměl žádné stopy zranění na jeho tváři. Detailní vyšetření pomocí štěrbinové lampy následně odhalilo hemangiomy na vnitřní straně obou očních víček, které způsobily, že jeho slzy obsahovaly velké množství krve.

Pacient byl diagnostikován takzvaným chemolakem, což je vzácné onemocnění, které může být spojené s krvácením „v souvislosti s infekcí, zánětem nebo zraněním oka nebo okolních struktur, vaskulárními nádory oka nebo retrográdní epistaxí", je uvedeno ve zprávě vědců Messina a Rozzana.

Dříve se objevily zprávy o 21leté žene z Indie, kterou manžel označil za „čarodějnici" a opustil ji poté, co začala plakat krev.