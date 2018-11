Moderátorovi se nelíbilo, že evropští prezidenti se baví se svým ruským kolegou. Tradiční pozdravy politiků považoval Gordon za neslušné.

© AP Photo / Markus Schreiber Merkelová vysvětlila rozdíly v přístupech Německa a Ukrajiny k Severnímu proudu 2

„Mám dotaz k Frau Merkelové a panu Macronovi — když stojí společně s Putinem, když k němu létají do Soči a do Petrohradu , když ho přijímají u sebe — jak se to slučuje s lidskými zásadami?" — zeptal se novinář v pořadu televizního kanálu 112 Ukrajina

Gordon uvedl, že má nepříjemné pocity, když vidí, jak „Frau Merkelová drží Putina za ruku". Úsměvy směrem k ruskému prezidentovi považuje moderátor také za nepřípustné, protože takové jednání údajně „zrazuje Ukrajinu".

Podobné „námitky" vůči Merkelové vyslovil před časem Julian Repke, novinář německého listu Bild, který si položil otázku, jestli má kancléřka právo projevovat „tak přátelský" vztah k Putinovi.