Okinawa: guvernér chce zabránit stavbě nové americké základny

Nově zvolený guvernér Okinawy poletí v listopadu do USA, aby tam vystupoval proti stavbě nové americké základny. Japonská vláda nicméně nehledě na protesty a starosti o životní prostředí na stavbě nadále pracuje.

Denny Tamaki je syn amerického vojáka a japonské ženy z Okinawy. Poté, co jeho předchůdce onemocněl rakovinou, byl Tamaki 4. října zvolen starostou Okinawy. Tamaki je jasný odpůrce americké základny Futenma.

Na Okinawě se v současné době nachází 54 000 amerických vojáků. Protestující lidé se cítí okupováni. Okupace ze strany USA oficiálně skončila v roce 1972. Japonští obyvatelé si stěžují na hluk, poškozování životního prostředí i na kriminální chování amerických vojáků na ostrově.

Tamaki doufá v pochopení amerických občanů: „Chci, aby američtí lidé chápali, co se stalo a co by se mělo stát, aby tento problém mohl být vyřešen."

Tamaki poletí v listopadu do USA. Je jisté, že Donald Trump ho nepřijme. I jeho předchůdce se v USA snažil o snížení počtu amerických vojáků. Tamaki prohlásil, že na Okinawě se ignorují demokratické procesy:

„Lidé se na Okinawě se staví proti nové základně více než dvě desetiletí."