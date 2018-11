Vědci zjistili, proč jsou nebezpečné instantní nudle. Jejich výzkum vás překvapí

Podle statistik WHO si popáleniny a různá zranění spojená s ohněm, vroucí vodou a dalšími horkými látkami vyžádají každý rok zhruba 180 tisíc životů a dalších 11 milionů lidí musí vyhledat lékařskou pomoc na klinikách.

Courtney Ellenová a její kolegové z Emory University analyzovali statistiky shromážděné americkými zdravotnickými službami od roku 2006 do roku 2016 a spočítali počet dětí ve věku od čtyř do dvanácti let, které přišly do nemocnic s podobnými diagnózami.

Ukázalo se, že instantní nudle a polévky patří mezi hlavní zdroje těžkých popálenin u dětí předškolního a školního věku. V průměru každý rok utrpí zranění tohoto typu přibližně 10 000 dětí. Nejčastěji se děti spálí, když na ně spadne miska s tímto jídlem, nebo si polily vařící vodu ruce, hrudník a jiné části těla.

Je zajímavé, že se pravděpodobnost, že se dítě stane „kořistí" tohoto jídla, s věkem poměrně mění.

Nejčastěji se to stává ve věku kolem sedmi let, když děti nastupují do školy, a pak se šance těchto zranění snižují.