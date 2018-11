„Je to šílenství“: média vysvětlila nebezpečí expanze NATO

Podle jeho názoru, vstup do Aliance Gruzie nebo Ukrajiny nepřinese Spojeným státům žádné výhody.

„V těchto regionech můžeme pomáhat v obraně svobody. Můžeme učit, zajišťovat potřebné vybavení, prodávat zbraně a nabízet jiné formy podpory, ale nedává smysl riskovat životy Američanů pro země jako Ukrajina nebo Gruzie," uvádí se v článku.

Washington by neměl dávat Kyjevu naději na vstup do NATO , píše The Washington Times. Podle Wooda by Ukrajina a Gruzie neměly překládat odpovědnost za ochranu svých států do vojensko-politického bloku a Spojených států, ale starat se o to samy. Tbilisi a Kyjev si mohou vytvořit své vlastní aliance, místo toho, aby se snažily vstoupit do NATO, poznamenává pozorovatel.

Rozšiřování vojensko-politického bloku obsahuje „morální hrozbu" pro ostatní členy světové komunity a provokuje je k agresivnímu chování, poznamenají noviny.

„Je čas přestat rozšiřovat organizaci," říká Wood.

Podle něj posunutí hranic NATO na východ donutí Moskvu zahájit odvetné akce, které by mohly vést k vojenskému konfliktu.