Expert o „plánu B“ společnosti Naftogaz k Severnímu proudu-2

Hlavní výkonný ředitel ukrajinské společnosti Jurij Vitrenko v přímém přenosu televizního kanálu ZIK řekl, že Naftogaz Ukrajiny přistoupil k realizaci „plánu B" kvůli stavbě Severního proudu-2. Podle slov Vitrenka bude Severní proud-2 vybudován, a to i nehledě na pokusy Ukrajiny jeho stavbu zastavit, jelikož německá vláda a byznys projekt podporují. Existuje pravděpodobnost, že tranzit plynu přes Ukrajinu se při takovém vývoji událostí zcela zastaví, přiznal ředitel.

„Tento „plán B", jestli je to tak možné označit, sestává jen z generování stockholmských arbitráží s požadavky vysoudit od Gazpromu 12 miliard dolarů za tranzitní ztráty. Nakolik to bude úspěšné poté, co arbitráž již vynesla verdikt ve věci tranzitního sporu, je složité říci," řekl Marunič Sputniku.

Podle jeho slov tranzitní kontrakt spěje ke svému konci a skončí v ten moment, kdy bude postaven Severní proud-2. „Proto takový plán má jen poutavý název, ve skutečnosti ale je to jen pokus soudit se s Gazromem dále. Místo toho, aby byl nějakým způsobem připravován realistický plán ohledně očekávaného snížení tranzitu, a přesně to má být „plán B", Naftogaz provádí propagandu a opět se snaží soudit s Gazpromem," myslí si expert.