Vědci označili nejlepší věk pro začátek výuky cizích jazyků

Největší šance na zvládnutí cizího jazyka na úrovni rodilého mluvčího mají ti, kdo jej začali studovat ve věku deseti let, zjistili odborníci z Centra neuro-kognitivních věd Massachusettského technologického institutu (MIT). Studie je zveřejněna v časopise Cognition.

Vědci vyvinuli počítačový model pro analýzu informací shromážděných od 670 tisíc lidí různých národností a věků (nejmladšímu účastníku je deset let, nejstaršímu 70, průměrný věk je od 20 do 30 let). Ve svých dotaznících respondenti uváděli věk, dobu výuky angličtiny a rovněž skládali test znalostí gramatických pravidel.

Ve výsledku se ukázalo, že gramatika cizího jazyka je nejlépe absorbována v dětství a dospívání. Navíc po 18 letech se schopnost rychle učit zůstává, ale je mnohem obtížnější dosáhnout úrovně rodilého mluvčího.

Vědci poznamenávají, že odhalenou zákonitost lze vysvětlit jak biologickými, tak sociokulturními faktory, které ovlivňují rozvoj osobnosti.

„Zjednodušeně řečeno, je to období zletilosti, které může dosahovat až 17-18 let. Poté člověk opouští rodiče, začne plně pracovat na plný úvazek, nebo se stává studentem. Souhrn těchto faktorů může ovlivnit tempo učení jakéhokoli jazyku," poznamenává jeden z autorů studie, profesor MIT Josh Tenenbaum.