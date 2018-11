Vědci vytvořili nanorobota o velikosti bakterie pro léčbu očních onemocnění

Čínští vědci společně s kolegy z Dánska a Německa vytvořili nanorobota, který je schopný proniknout do sklivce (průhledná látka vyplňující prostor mezi čočkou a sítnicí v oku) vlivem magnetického pole. Podle vývojářů je to první takhle malý invazivní prostředek pro dodávání léků do oční bulvy.