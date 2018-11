Trump obvinil Rijád z nesprávného zacházení s americkými zbraněmi

Incident, kdy arabská koalice letecky zaútočila na autobus převážející děti do Jemenu, označil za hrozný.

„Je hrozné, co se stalo s autobusem plným dětí v Jemenu… Zda mě to znepokojuje? To není dostatečně silný výraz (pro to, co cítím). Jde o lidi, kteří zkrátka nevědí, jak zacházet se zbraněmi," uvedl Trump.

„Velmi pečlivě teď sledujeme situaci v Jemenu. V současnosti je to nejhorší místo na světě… Budu hovořit se Saúdskou Arábií. Nechtěl bych, aby tyto zbraně používali lidé, kteří nevědí, jak se zbraněmi zacházet," odpověděl prezident na otázku, zda by mohly Spojené státy přestat prodávat zbraně Saúdské Arábii.

Arabská koalice vedená Saúdskou Arábií dne 9. srpna zahájila letecký útok na autobus v oblasti Dahyan v provincii Sa'dah v severním Jemenu. Vládní orgány povstalců Hútíú a Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) informovaly o desítkách obětí z řad civilistů. Podle ICRC bylo v důsledku tohoto neštěstí zabito celkem 50 lidí, z nichž většina byly děti.