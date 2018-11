Premiér Medveděv vysvětlil, proč jsou pro Rusko neziskové maximální ceny ropy

„Jakýkoli tlak vytváří jak problémy, tak i určité vyhlídky. Naše hospodářství skutečně čelilo situaci, která byla spojená s poklesem ceny ropy, a pro naši zemi je to důležitý faktor. V tuto chvíli se však ceny vyrovnaly a my jsme nikdy neměli zájem o to, aby byly ceny co nejvyšší," řekl Medveděv během konference se šanghajskou mediální skupinou.

Ruský premiér také poznamenal, že maximální cena ropy by mohla ohrozit vývoj ekonomiky. „Potřebujeme rozumné ceny a teď je to v pořádku," řekl.

Podle něj se sankce staly dalším faktorem v ekonomice, ale ve stávajících omezeních si Rusko našlo svůj zdroj pro vývoj. Medveděv uvedl, že zemědělství Ruské federace se díky sankcím začalo rozvíjet rychleji.