Mosijčuk se také podělil o vlastní verzi příběhu, podle které v roce 1612 nebyla Moskva osvobozena od polských interventů, ale od Ukrajinců. Podle jeho slov se armáda, která byla vyhnána z hlavního města, ze dvou třetin skládala z ukrajinských kozáků.

V souvislosti s tím poslanec naznačil, že Kyjev by mohl v blízké budoucnosti podniknout podobné kroky k obléhání ruských měst.

„Historie se opakuje. A současná Moskva by měla očekávat novou ukrajinskou okupaci," prohlásil Mosijčuk a dodal, že pouze takový scénář „národ vojáků" uspokojí.

Mosijčuk nejednou učinil hlasitá prohlášení na adresu Ruska. V květnu například označil Krymský most za „nepřátelskou infrastrukturu" a zdůraznil, že by se osobně podílel na jeho zničení, pokud by zastával funkci ministra obrany. Navíc tento radikál vyzval ukrajinské zvláštní služby k tomu, aby našly „pomocníky" k útoku.