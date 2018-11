Lékaři prozradili, kdy je ideální přestat kouřit

Zdravotníci doporučují lidem, aby přestali kouřit nejpozději ve věku 40–45 let. Kardiovaskulární systém se totiž dává do pořádku přibližně až po 15 letech, co se člověk tabáku vzdá. O daném tématu lékaři hovořili na zasedání Americké kardiologické asociace v Dallasu.

„Dokázali jsme, že již pět let poté, co přestanete kouřit, se vaše zdraví podstatně zlepší. Riziko, že takového člověka postihne infarkt, mozková mrtvice a další srdeční choroby klesne přibližně o 38 %. Na druhou stranu náš průzkum odhalil, že tyto šance zůstanou nad normou ještě minimálně 16 let. Právě proto byste měli přestat kouřit hned teď," prohlásila Meredith Duncanová z Vanderbiltovy univerzity v Nashville (USA).

Duncanová a její kolegové uskutečnili první dlouhodobý průzkum, který se týkal toho, jak ovlivňuje zřeknutí se cigaret a dalších zdrojů nikotinu zdraví bývalých kuřáků a jejich šance na náhlou smrt.

Dalších 16 let průzkumu ukázalo, že ani mládí, ani pevné zdraví nebylo zárukou ochrany před těmi nejzávažnějšími následky kouření. Dokonce ani po 16 letech, jak poznamenali lékaři, nezmizí všechny negativní účinky tabáku. To svědčí o tom, že kuřáci, kteří o tomto rozhodnutí přemýšlí, by se měli cigaret co nejrychleji vzdát, aby si tak maximálně prodloužili život.