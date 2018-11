Íránský ministr zahraničí promluvil o podmínkách pro zahájení jednání s USA

„Já si myslím a myslel jsem si, že můžeme vytvořit jiný příklad a nechat minulost za námi. Bohužel, tato administrativa dokázala, že to není možné," řekl ministr. Také ale zmínil, že Trumpova administrativa „může změnit svůj přístup".

„Počkáme, až současný přístup dospěje ke svému konci, nehledě na to administrativa Trumpa může mít i jiný přístup. My se nevměšujeme do vnitřních záležitostí USA, Američané si musejí sami vybrat prezidenta země, my ale chceme uvidět nový přístup," dodal Zaríf.