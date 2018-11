Izrael slíbil, že udělá vše proto, aby se tragédie podobné Il-20 již neopakovaly

Izrael udělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil opakování takových tragédií, jako bylo sestřelení ruského letounu Il-20 v Sýrii. Novinářům to sdělil Jakov Livne, ředitel prvního euroasijského oddělení izraelského ministerstva zahraničí

„Byla to tragická událost. Všichni toho litujeme. Premiér Netanjahu o tom další den hovořil. Všichni vědí, že letadlo sestřelily syrské rakety, v důsledku čehož zahynula ruská posádka. Považujeme to za tragédii. Vytvářeli jsme mechanismus vzájemné interakce mezi vojáky tak, aby k takovým tragédiím nedocházelo. Ale bohužel nikdo není pojištěn," prohlásil Livne.

„V budoucnu je důležité udělat všechno pro to, aby se taková tragédie již neopakovala. A my uděláme vše, co je v našich silách," zdůraznil ředitel.