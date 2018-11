„Kde jsou Rusové?“ NouvelObs o podivném klidu kolem amerických voleb

Ve srovnání s předvolebním závodem před dvěma lety zůstává „zásah“ Ruska do nadcházejících voleb do Kongresu USA bez povšimnutí, píše Le Nouvel Observateur.

„Kde jsou Rusové?" tuto otázku si podle Le Nouvel Observateur klade americký tisk v předvečer voleb do Kongresu USA. Ve srovnání s předvolební kampaní před dvěma lety zůstává účast Ruska na americkém volebním procesu bez povšimnutí. Nicméně, jak uvádí deník, to neznamená, že problém „ruského zásahu" do voleb byl vyřešen.

Le Nouvel Observateur nabízí čtyři vlastní vysvětlení „klidu" ze strany Ruska

První verze deníku se zakládá na tom, že rozsah „ruského zásahu" do voleb v roce 2016 byl značně zveličený a zájem by spíš měl být o roli Číny. Takový je například postoj prezidenta Trumpa, jehož strategií je „minimalizovat fakta, pochybovat a zamést stopy".

Podle druhé verze, „Amerika se poučila z lekce a učinila potřebná opatření" na ochranu nadcházejících voleb. Podle tajemníka vnitřní bezpečnosti USA Kirstjen Nielsenové bude toto hlasování „nejvíce chráněným" v historii.

Třetí verze spočívá v tom, že „Rusové čekají na den hlasování, aby zasáhli ve velkém". Místo ovlivnění názorů voličů prostřednictvím sociálních sítí může Rusko narušit samotný průběh hlasování a nahradit výsledky pomocí elektronických technologií. Jeden takový případ stačí ke zdiskreditování výsledků všech voleb, zdůrazňuje časopis.

Čtvrtá verze ruského „ticha" se zdá autorům článku nejlogičtější. Skládá se ze skutečnosti, že „Putin se rozhodl tentokrát zdržet aktivit" a soustředit se na prezidentské volby v roce 2020. Donald Trump zůstane v prezidentském sídle, bez ohledu na výsledky voleb do Kongresu, takže Rusové nemají zájem zasahovat do této kampaně, uzavírá list.