Španělské státní zastupitelství žádá 16 až 25 let pro katalánské politiky a aktivisty

Po roce od referenda vyslovilo nejvyšší španělské státní zastupitelství požadavky vůči zadrženým vedoucím hnutí za nezávislost Katalánska.

Nejvyšší trest 25 let je požadován pro Oriola Junquerase, bývalého viceprezidenta regionu, k tomu ještě dalších 25 let má mít zákaz nacházet se v jakémkoli státním úřadě. Pro osm dalších lidí, včetně katalánských ministrů, je požadováno 16 a 17 let vězení.

Jsou viněni z rebelie, neposlušnosti a ze zneužívání veřejných prostředků.

Datum začátku procesu ještě nebylo zveřejněno, pozorovatelé ale považují za možný začátek nového roku.