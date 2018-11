Zdroj: Macron překazil schůzku Putina a Trumpa v Paříži

Plnohodnotné setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického kolegy Donalda Trumpa v Paříži se nejspíše neuskuteční, a to kvůli francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, tvrdí zdroj časopisu Kommersant.

Podle Macrona by totiž tento rusko-americký summit mohl odvést pozornost od akce věnované 100. výročí konce 1. světové války.

„Všechno je naprosto triviální: Emmanuel Macron požádal Moskvu a Washington, aby nevedly jednání v plném formátu v Paříži, jelikož by to zastínilo události a setkání, které Elysejský palác chystá. Doslovně to tak bylo formulováno. V roce 2018 je sice obtížné představit si, že „Král Slunce" je stále naživu, ale jak se říká: „C'est la vie" („To je život", pozn. red.)," uvedl zdroj.

Brzy by měly následovat také komentáře francouzského ministerstva zahraničí.

Původně se plánovalo, že setkání prezidentů Ruska a USA proběhne v plném formátu v Paříži dne 11. listopadu, a to při příležitosti slavnostních akcí. V pondělí však americký prezident Donald Trump prohlásil, že oficiální schůzka pravděpodobně neproběhne.

„Nejsem si jist, zda budeme mít schůzku v Paříži. Pravděpodobně nebudeme," prozradil Trump. „Sejdeme se během summitu G20 (v Argentině, pozn. red.) a zřejmě pak budeme mít dostatečný prostor pro další setkání," dodal americký prezident.

Toto rozhodnutí obou prezidentů již dříve vysvětlil tiskový mluvčí Kremlu, Dmitrij Peskov. A to tak, že má proběhnout jakési krátké setkání obou lídrů, což ale nesouvisí s jakýmikoliv neshodami či jinými problémy ve vztazích mezi těmito dvěma státy. Peskov dále dodal, že v Paříži bude tou dobou skutečně spousta státních a vládních zastupitelů a že bohatá agenda zahrnuje slavnostní a jiné události. Podle slov Peskova se Putin a Trump po Paříži budou moci setkat v Argentině.