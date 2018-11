„Bude se to podobat procesu usínání.” Propad do černé díry ve 13 bodech

Černá díra se nachází v relativně malé vzdálenosti od sluneční soustavy — 26 tisíc světelných let. Hmotnost černé díry se odhaduje na zhruba čtyři miliony sluncí. Kompletní dokument na odborný článek lze zhlídnout zde . Je to hodně nebo není? Je to nebezpečné či nikoliv?

Před časem slavný ruský vědecko-populární kanál Naked Space na Telegramu zveřejnil studii o tom, co se stane, pokud se v samotné sluneční soustavě objeví černá díra.

Sputnik uvádí základní teze:

1. Obrovská váha černých děr ohýbá prostor a čas. Černé díry absorbují miliony hvězd.

2. Pokud se přiblížíte k černé díře (například na kosmické lodi), setkáte se s extrémní gravitací, pak budete nasáti dovnitř, vcelku to bude jako ve filmu Interstellar.

3. Slunce se nikdy nestane černou dírou. K tomu potřebujeme hmotu, která je zhruba 10-15krát nadřazená sluneční.

4. Spontánní vyskytnutí černé díry v blízkosti Země je nemožné.

5. Pokud se černá díra přiblíží z dálky, ucítíme to, protože se změní oběžné dráhy planety. Na Zemi se změní přílivy a barva oblohy.

6. Pokud se v důsledku přístupu černé díry odkloní oběžná dráha naší planety od Slunce, budeme trpět teplotními změnami a zvláštnostmi ročního období.

7. V nejhorším případě Země jednoduše spadne na Slunce, nebo vyjde do volného pohybu v prostoru, což povede ke studené smrti celého lidstva.

8. Obecně to závisí na velikosti černé díry. Pokud se k nám dostane super masivní černá díra, jejíž hmotnost o několik miliard převyšuje hmotnost Slunce, všechno skončí velmi rychle, protože „koule působení" této díry bude pětkrát větší než sluneční soustava.

9. Například pokud se v blízkosti Neptunu objeví černá díra o hmotností 10 krát převyšující hmotnost Slunce, která letí rychlostí 300 km/s, budeme mít sto let, abychom to všechno na Zemi ukončily. Zejména lidstvo může dokončit celosvětovou válku a zničit se, než nás tato díra „navštíví".

10. Naši planetu čeká zajímavá zkušenost v super masivní černé díře o hmotnosti několika milionů Sluncí, jakou je například nacházející se v centru naší galaxie. Budeme mít 16 vteřin, než dosáhneme bodu jedinečnosti, tedy srdce černé díry.

11. Pád do černé díry bude připomínat proces uspávání nebo zamilování. Prostor kolem bude připomínat bublinu.

12. Když dosáhneme bodu singularity, roztrhneme se na atomy. Tedy čas a prostor, který je nám známý, skončí. Co se stane dále — nevíme.

13. V současné době byla potvrzena existence zhruba 2 000 putujících černých děr, ale pravděpodobnost, že alespoň jedna z nich dorazí k Zemi, je téměř nulová.