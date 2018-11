Slimák snědený o sázku za osm let zabil Australana

Australský chlapec Sam Bollard snědl o sázku slimáka, nakazil se mozkovým červem a zemřel za osm let. Oznámil to informační portál CNN.

V roce 2010 19letý Bollard s přáteli flámoval na zahradě u svého přítele Jimmyho Galvina, uvádí CNN. „Seděli jsme u stolu, pili jsme červené víno a snažili jsme se chovat jako dospělí. Pak jsme uviděli slimáka a začali jsme o něm debatovat. Sam řekl, že ho sní, nevěřili jsme mu, ten ale ho opravdu snědl," řekl Galvin.

Brzy poté bylo Bollardovi špatně a stěžoval si na silnou bolest v nohou. Matka ho poslala k lékařům, protože měla podezření, že jde o roztroušenou sklerózu, kterou trpěl jeho otec. Lékaři tento předpoklad zamítli. Když se Bollard matce přiznal, že snědl slimáka, ta jen mávla rukou a řekla, že kvůli tomu ještě nikdo neonemocněl. Lékaři však zjistili, že slimák byl nakažen parazitem — nematodou Angiostrongylus cantonensis. Červ se dostal do organismu chlapce a způsobil patologické změny.

Brzy poté, co byla diagnóza stanovena, upadl Bollard do kómatu a byl v něm 420 dnů. Když se probral, byl paralyzován, nebyl schopen samostatně jíst a potřeboval péči po celý den a noc. Nicméně byl podle slov rodinných příslušníků a přátel ve vědomí a všemu rozuměl. Kdy přišel Galvin do jeho nemocničního pokoje a omluvil se za osudovou sázku, dostal Bollard hysterický záchvat. Zemřel v pátek 2. listopadu v nemocnici, když byl obklopen příbuznými a přáteli.