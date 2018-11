Byli objeveni pravěcí lidé se záhadnými anomáliemi

Antropologové z Washingtonské univerzity zjistili, že mezi ostatky lidí, kteří žili v pleistocénu, je velký počet těch, jež měli anomálie vývoje. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk na portálu Phys.org.

Doba pleistocénu zahrnuje období před 2,6 miliony lety až před 11 700 tisíci lety. V tomto období se anatomicky moderní lidé objevili v Africe, vyšli za hranice tohoto kontinentu a osídlili nová území. Podle názoru vědce Erika Trinkause v oné době u představitelů homo sapiens a jiných druhů rodu homo často vznikaly anomálie vývoje.

Vědec prozkoumal 66 fosilií pravěkých lidí, z nichž většina byla až 200 tisíc let stará. Zpozoroval neobvykle velké množství anatomických odchylek, včetně zakřivení kostí rukou a nohou a také deformace lebek a čelistí. Bylo zjištěno celkem 75 anomálií, přitom dvě třetiny z nich jsou v současné době pozorovány u méně než jednoho procenta žijících lidí. To poukazuje na to, že v minulosti byly vývojové vady rozšířenější než nyní.

Trinkaus vyslovil předpoklad, že anomálie vznikaly nejčastěji kvůli velice rozšířenému inbreedingu — páření mezi příbuznými jedinci.