Zacharovová zažertovala o „stopě ruských hackerů“ v amerických volbách

Ve svém příspěvku na Facebooku napsala: „Zajímalo by mě, jak budou výsledky národní vůle vykládány americkými politiky?"

Navrhla dvě možnosti, z nichž první zní: „Jsou to všichni ruští hackeři, jinak by obě komory Kongresu patřily nám (hodí se pro zástupce obou stran)." Druhá varianta zní takto: „Volby se konaly bez účasti ruských hackerů (republikáni vysvětlí, že požádali Rusy, aby do toho nezasahovali, a demokraté dodají, že je to kvůli vyvíjenému tlaku na republikány)."

Zacharovová dále dodala: „Copak tentokrát ruští hackeři hrubě nezasáhli do voleb, ale zahráli to jemně?"

6. listopadu v USA proběhly volby do Kongresu. Podle posledních odhadů si republikáni zachovali většinu v americkém senátu, přičemž si zajistily minimálně 52 míst z potřebných 50, ale ve Sněmovně reprezentantů ztratili svou většinu.