USA plánují „menší obsazení“ Uruguaye

Poslanec Eduardo Rubio za stranu Národní jednota (politická strana levicově orientovaná) v rozhovoru pro Sputnik oznámil, že umístění 8 letadel a 400 vojáků je v podstatě jakýmsi „menším obsazením" Uruguaye silami USA.

„Jde o to, že přeměnit Uruguay na vojenskou základnu amerického imperializmu, není dobrý nápad. Na druhou stranu je také špatné dělat z Uruguaye vojenský cíl. Pokud je k ochraně nutno tolik vojenské moci, pak existuje nějaká hrozba. A my se tak nevědomky ocitáme v jejím epicentru," řekl poslanec.

Diskuse o přítomnosti zahraničních vojsk v Uruguayi během summitu G20 vyplynula z návrhu zákona, podle něhož by měl být do dané země od 26. listopadu do 3. prosince povolen vstup amerických vojáků a vojsk třetích zemí.

Podle Uruguayské ústavy je ke schválení takového zákona zapotřebí, aby byla získána většina na Valném shromáždění OSN, zákonodárném orgánu spojujícím Sněmovnu reprezentantů a Senát.

Podle Rubia je smutné, že chce Donald Trump využít Uruguay jako základnu pro americkou armádu, zejména pokud vezmeme v potaz, že se tato jihoamerická země summitu neúčastní.

Proto se politik ptá: „Nacházíme se v těsné blízkosti od Argentiny. Proč se nevytvoří základna na jejím území, když se summit koná tam?"

Podle informací, které poskytla vláda, mají do Montevidea přiletět celkem tři nákladná letadla KC 135, dvě dopravní letadla a tři letadla Awacs (radarová letadla), aby zajistila materiálně-technickou podporu a bezpečnost delegace, v jejímž čele stane Trump.