Co skrývá tajemná Antarktida: 12 neuvěřitelných faktů o tomto ledovém kontinentu

Sputnik se spolu s Vámi vydá tyto překvapivá fakta prozkoumat.

1. V Antarktidě je více meteoritů než kdekoli jinde na světě

Podle vědců meteority přistávají všude s téměř stejnou pravděpodobností. Pokud by však spadly do vlhkého klimatu v džungli, vlhkost a kyslík by je korodovaly. V Antarktidě , kde je klima extrémně suché, je pravděpodobnost koroze téměř nulová. Navíc horniny jsou snadněji viditelné na bílém a ledovém povrchu Antarktidy. Někdy východní antarktickou cestu k moři ucpávají hory či jiné překážky Pokud ledová vrstva dlouho zůstane na jednom místě, pak silné větry a sluneční světlo mohou odpařit vrchní vrstvu a odhalit tak mnohem starší led a také velkou koncentraci meteoritu uvnitř. Tímto způsobem bylo od roku 1976 nashromážděno více než 20 000 vzorků hornin neznámého původu.

2. Antarktida nemá oficiální časové pásmo

Jelikož je Antarktida z větší části neobývaná, není tento kontinent oficiálně rozdělen na časová pásma. Nicméně řada výzkumných stanic používá buď časové pásmo země, která je provozuje, nebo využívá místní čas blízkých zemí. Stanice McMurdo například zaznamenává standardní čas Nového Zélandu (NZST) a NZDT během období letního času na Novém Zélandu. Stanice Palmer (americká výzkumná stanice) se pak drží chilského času, tedy Chile Summer Time (CLST), protože Chile je nejbližší zemí k jejich stanici.

3. Průměrná tloušťka ledové vrstvy v Antarktidě je 1,6 kilometru

Antarktida, nejjižnější kontinent, je téměř celá pokryta tlustou vrstvou ledu (s výjimkou suchých údolí, které tvoří přibližně 1 % plochy). Tloušťka ledové vrstvy se liší v závislosti na její poloze, přičemž východní antarktická vrstva je mnohem silnější než ta na západě. V některých částech může však tloušťka ledu činit až 4,8 km.

4. Emilio Marcos Palma byl první osobou, která se narodila v Antarktidě

V roce 1978 se Emilio Marcos Palma zapsal do dějin, když se jako první člověk na světě narodil v Antarktidě. Jeho otec byl vedoucím oddělení argentinské armády na výzkumné základně Esperanza. Od té doby se na celém kontinentu narodilo asi deset lidí, ale rodiště Palmy stále zůstává tím nejjižnějším a je uvedeno i v Guinnessově knize rekordů.

5. Největší zaznamenaný ledovec byl větší než celý ostrov Jamajka

Ledovec B-15 byl přibližně 295 km dlouhý, 37 km široký a jeho rozloha činila 11 000 km. Byl větší než celý ostrov Jamajka. V roce 2000 se ale ledovec rozpadl na menší části, které později směřovaly dál do moře.

6. V Antarktidě se nachází dvě civilní města

Villa Las Estrellas (Město hvězd) je jedním z dvou měst v Antarktidě. Toto větší město bylo založeno v roce 1984 Pinochetem. Dnes je toto město výzkumnou stanicí a najdeme zde školu, nemocnici, ubytovnu, internet, a dokonce i TV a mobilními telefony. Druhé město se nazývá Esperanza Base a slouží jako argentinská výzkumná stanice. V zimě zde sídlí 55 obyvatel, z toho 10 rodin a 2 školní učitelé. Město bylo založeno v roce 1953.

7. Tažní sněžní psi jsou zde zakázáni od roku 1994

V roce 1991 zásobovali tito psi norské průzkumníky pod vedením Roalda Amundsena. Byla to první Amundsenova expedice na jižní pól. Poté se tito psi v Antarktidě objevovali řadu let. V roce 1993 byli však na tomto kontinentu zakázáni kvůli obavám, že by mohli přenést psinku na antarktické tuleně nebo utéct a rušit tak místní zvěř.

8. Pod ledovou vrstvou existuje více než 300 velkých jezer

Tato jezera nezamrzají kvůli geotermálnímu teplu a tlaku či díky teplu zemského jádra. Jezera jsou součástí rozsáhlé hydrologické sítě pod tlustou ledovou vrstvou. Je známo, že některá jezera jsou vzájemně propojená a vyměňují si vodu.

9. Nejnižší zaznamenána teplota povrchu na Zemi je —98 °C

V letošním roce byla taková teplota zaznamenána v zimním období během polární noci. K podmínkám, při kterých může dojít k takové nízké teplotě, patří suchý vzduch a jasná obloha přetrvávající několik dní.

10. Zemská přitažlivost se kvůli klimatickým změnám mění

Dnes jsou účinky klimatických změn tak vážné, že se gravitace sama mění. Podle Evropské vesmírné agentury (ESA) ztratila Antarktida za pouhé tři roky tolik ledu, že to způsobilo posun zemské přitažlivosti. Vyplývá to i z jedné studie, která potvrdila, že ztráta ledu v západní Antarktidě v letech 2009-2012 skutečně způsobila pokles v gravitačním poli v regionu.

11. Antarktida má pouze jeden bankomat

V roce 1998 nainstaloval Wells Fargo na stanici McMurdo, největším vědeckém uzlu na kontinentu, bankomat. Tento bankomat se nachází na území Nového Zélandu a vydává pouze americké dolary.

12. Je zde celkem sedm křesťanských kostelů

I v těch nejtvrdších klimatických podmínkách na světě si lidé dokáží najít čas na budování míst pro bohoslužby. Všechny kostely v Antarktidě jsou křesťanské. Dnes je zde nejméně sedm takových kostelů — Sněžná kaple, Kaple Nejsvětější trojice, katolická Kaple ledové jeskyně a mnohé další.