Vědci zjistili, jak a čím přitáhnout pozornost mimozemšťanů

„Bude to náročný projekt, ale není nemožný. Ty druhy laserů a dalekohledů, které jsou dnes postaveny, mohou produkovat detekovatelný signál, takže astronom by se mohl podívat na naši hvězdu a okamžitě vidět něco neobvyklého. Nevím, jestli okamžitě pochopí, že signál posílají inteligentní tvoři, ale jistě by to přitáhlo pozornost," říká Clark.

Clark a Cahoy vypočítali, že paprsek 1-2 MW laseru bude vidět z dálky 20 tisíc světelných let. Bude desetkrát intenzivnější než záření slunce. Mimozemšťani, kteří zjistí „anomálie", si rychle uvědomí, že je to signál. Informuje o tom portál Phys.org.

© NASA . Paul E. Alers Hawking před svou smrtí promluvil o nové hrozbě pro lidstvo

Nejbližší sousedé žijící poblíž hvězdy Proxima Centauri v systému Centaurus se o nás dozvědí první. Jedna z místních planet, Proxima Centauri B, se nachází pouhé čtyři světelné roky od Země. Pokud je planeta obývaná a místní vědci nejsou hloupější než naši, budou reagovat na signál. Začínáme na sebe navzájem mrkat — i když se zpožděním 4 roky.

Další otázka: jestli vůbec potřebujeme přilákat pozornost mimozemšťanů. Hodně lidi se toho bojí. Stephen Hawking se bál více než ostatní. Věřil, že je nutné zůstat stranou. Myslel si, že když nás najdou, tak nás určitě okradou. Kdysi vysoce rozvinutí Evropané okradli nevyspělé indiány.