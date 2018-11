Syrský generál obvinil USA z podpory teroristů

„Právě tato koalice řídí Islámský stát* (IS*) a kontroluje jeho činnost, právě ona rozdává úkoly jednotlivým skupinám, to znamená, že jsou rozdělovány role, nic víc a nic míň… Jedinou skutečností, která je dokázána celému světu, je to, že USA a jejich spojenci nebojují proti terorismu, ale pouze se tváří, že proti němu bojují sami nebo prostřednictvím Syrských demokratických sil (SDF)," prohlásil Hasan.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Koalice v čele s USA znovu použila v Sýrii bílý fosfor při bombardování města Hadžinu

Jako důkaz uvedl generál zprávy o tom, že vůdci IS* byli nejednou přemísťováni z bojových zón na bezpečná místa americkými letadly a vrtulníky.

„Když syrská armáda postupovala vpřed v některém rajónu, americké letectvo na ni přímo zaútočilo a kromě amerického rovněž i izraelské či jiné letectvo zemí americké koalice, což dokazuje, že ve skutečnosti bojuje proti všemu kromě terorismu," řekl Hasan.

Podle generálova názoru není možné věřit slovům USA, „první na světě vojensko-technické velmoci", že nevědí, jak se vypořádat s IS*. „Ozbrojenci IS* jednají podle jejich pokynů a v souladu s jejich přáním a plány," uzavřel Hasan.

*Teroristická skupina zakázaná v Rusku