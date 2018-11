Evropa je v šoku z dění na Ukrajině, uvedl poslanec parlamentu

Evropští senátoři jsou v šoku z toho, co se děje na Ukrajině. Po jednání ve francouzském senátu to oznámil poslanec Parlamentu Ukrajiny Vadim Rabinovič. O události píší ruská média.

Podle něj jsou senátoři v rozpacích zejména pokud jde o situaci se svobodou projevu na Ukrajině a také je pobouřilo násilí na novinářích.

„Říkají, že my (francouzští senátoři, pozn. red.) budeme informovat i francouzskou vládu, budeme informovat evropské struktury a, co je nejdůležitější, že budeme sledovat celou situaci. Pokud to bude pokračovat, pak bude následovat velmi závažný rozhovor o sankcích a o osobních sankcích proti těm, kteří potlačují svobodu projevu. Čeho se u nás bojí (ukrajinští politici, pozn. red.)? Mají strach z toho, že sem nebudou moci vstoupit, ale my to tak i uděláme. A proto nebudeme dusit svobodu projevu a tvrdit Evropě, že jsme demokraté," prohlásil poslanec ve vysílání televizní stanice NewsOne.

Počet případů týkajících se utlačování novinářů na Ukrajině už vzrostl k desítkám. Mezi ně patří i nedávné pronásledování Ihora Hužvy, redaktora internetového portálu Strana.ua, který byl zadržen v Kyjevě dne 22. června 2017 kvůli podezření z vydírání. Dále pak zatčení novináře Vasilije Muravického, který je obviněn z vlastizrady kvůli publikování v médiích či zatčení šéfa portálu RIA Novosti Ukrajina Kirilla Vyšinského a prohlídky kanceláří.