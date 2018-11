V těchto dnech Macron sdělil, že je nutné vytvořit pravou evropskou armádu pro čelení proti Rusku, Číně a USA. Jak poznamenal Husson, Macronovo vyjádření zaznělo ve francouzském Verdunu, kde se konala jedna z nejkrvavějších bitev 1. světové války. Přitom francouzská vláda slíbila, že všechny akce, které se týkají stého výročí konce války, budou věnovány tématu míru.

Husson byl strašně překvapen, kdy a kde francouzský prezident vyjádřil svůj názor vůči Rusku, zároveň za několik dnů do Paříže přijede ruský prezident Vladimir Putin. Podle názoru historika je třeba si vzpomenout, co státy spojuje, nehledě na současné nároky vůči Rusku . Tím spíš, že ruská armáda je hodna úcty za hrdinský boj a obrovské oběti na podzim roku 1914, bez čehož by se vítězství nad Německem nekonalo.

Édouard Husson se ptá: „Nadešel-li čas, abychom vzdali hold 1,8 milionu zabitých ruských vojáků?" Navrhl také, aby šla politika stranou a my si vzpomněli na národ a zemi, která ve 20. století dvakrát zachránila celý svět.

Historik oznámil, že žádný německý kancléř z doby rozpadu SSSR neudělal vstříc Rusku smířený krok, zatímco Francie a Německo během vzpomínkových akcí tyto kroky udělaly.

Kromě toho si Husson myslí, že Macron nechápe, do čeho se vměšuje, když v Evropě vytváří nezávislý bezpečnostní systém.

Historik si pokládá otázku: „Jak můžeme bez souhlasu Ruska mluvit vyvažování evropského kontinentu a Asie? Jak v roce 2018 můžeme chtít porazit islamismus a jeho bojovníku bez těsné spolupráce s Moskvou?"

Jestli chce Evropa mírovou budoucnost, musí se podle Hussona ze všech sil bránit myšlence evropské obrany, která má být namířená jak proti USA, tak i proti Rusku.