Předseda Evropské komise Jean Claude-Juncker se domnívá, že za třicet let nebude ani jedna z členských zemí EU patřit do „velké sedmičky“, tedy do skupiny sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. O události píší ruská média.

V současnosti skupina G7 sdružuje Velkou Británii, Německo, Itálii a Francii.

„V nadcházejících desetiletích ztratíme ekonomickou váhu. Pokud je to dnes (podíl HDP EU ve světové ekonomice, pozn. red.) asi 22-23 %, pak za 20 let to bude 15-16-17 %. A za třicet let nebude ani jedna ze zemí Evropské unie členem skupiny G7," řekl Juncker novinářům poté, co se ve čtvrtek setkal s finským předsedou vlády Juhou Sipiläou v Helsinkách.

Podle Junckera je zapotřebí, aby země EU společným úsilím zabránily poklesu významu a ztrátě ekonomického vlivu EU.