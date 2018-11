Uvnitř hluboké jeskyně byla objevena záhadná kresba

Archeologové objevili v hlubinách několikakilometrové indonéské jeskyně, která se nachází na ostrově Borneo (Kalimantan), nejstarší jeskynní kresbu zvířete — býka. Stáří této jeskynní kresby se odhaduje na 40 tisíc let, což ji činí mnohem starší, než jsou podobné nálezy ve Francii a Španělsku. Okolnosti vzniku této kresby však dosud zůstávají neznámé. Uvádí se to v tiskové zprávě zveřejněné na Phys.org.

Scientists Uncover World's Oldest Cave Drawings in Borneo pic.twitter.com/SmBXBMG2Ts — ExcitingLife 360 (@excitinglife360) 8. listopadu 2018

​Předpokládalo se, že první jeskynní kresby zvířat se objevily v Evropě. Tento objev však poukazuje na to, že znázornění postav vzniklo v různých oblastech přibližně ve stejném období. Před 40 000 lety byl ostrov Borneo spojen s pevninskou částí jihovýchodní Asie a jeskynní kresby se začaly objevovat tehdy, když lidé začali ovládat území dnešní Evropy. Ty nejstarší jeskynní kresby byly nalezeny ve francouzské Chauvetově jeskyni a vznikly před 37-33,5 tisíci lety.

Archeologové také objevili pozdější obrysy lidských rukou a obrazy lidí, které byly namalovány červenou a fialovou barvou. Stáří obrazů lidských postav se odhaduje na 14 tisíc let a stáří obrysů dlaní pak na 20 tisíc let. Zatímco není známo, zda tradice kresby zvířat a lidí vznikla spolu s novými vlnami migrace z Afriky či se vyvíjela v Evropě a Asii nezávisle. Ty nejstarší příklady jeskynních kreseb, které jsou staré 73 tisíc let, byly nalezeny v Africe a jednalo se o abstraktní kresby, jako jsou například ornamenty z protínajících se čar.