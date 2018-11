Rasmussen doporučil Bělorusku, aby si vzalo příklad z Ukrajiny a Gruzie

Podle něj snaha ruského prezidenta Vladimira Putina integrovat Bělorusko do Ruska představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost regionu.

„Není pochyb o tom, že Putin bude na Bělorusko vyvíjet tlak. Už jsme viděli, jak Rusko prosazuje místní orgány, aby postavily základny a zajistily přítomnost ruských sil v Bělorusku na pevném základě," řekl Rasmussen.

Dále uvedl, že Bělorusko zatím není demokratickým státem, ale že by se jeho obyvatelé měli řídit zkušenostmi Ukrajiny a Gruzie, aby si samostatně určili svou budoucnost.

„Je zcela možný růst opoziční síly, který by mohl ukázat jakýsi odpor úřadům v Minsku. A to je jediný způsob, jak se pohnout kupředu," domnívá se bývalý generální tajemník NATO.

Závěrem dodal, že v budoucnu by Minsk mohl sehrát důležitou roli díky geografické poloze mezi Ruskem a Evropou. A NATO a EU, za předpokladu, že budou v zemi provedeny reformy a společnost bude svobodnější, jsou do budoucna připraveny přijmout Bělorusko do svých řad.