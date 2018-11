Rakouská ministryně zahraničí si předvolala zástupce RF a zrušila cestu do Ruska

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v pátek potvrdil, že rakouský bývalý plukovník je podezřelý z výzvědné činnosti ve prospěch Ruska. Kvůli celé události rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová zrušila cestu do Ruska.

„Musíme vás informovat, že Rakousko má podezření, že bývalý rakouský plukovník ozbrojených sil dlouhá léta spolupracoval s ruskou výzvědnou službou. Podle našich informací to začalo v 90. letech a trvalo to do roku 2018," oznámil dnes novinářům rakouský kancléř Sebastian Kurz novinářům.

„Ministryně zahraničí na to reagovala, dnes si na ministerstvo předvolala ruského zástupce a zrušila cestu do Ruska," dodal Kurz.

© AP Photo / Francesco Malavolta Rakouské MV varovalo před hrozbou vniknutí 20 tisíc ozbrojených migrantů do EU

Kancléř uvedl, že pokud se obvinění ze špionážní činnosti bývalého rakouského plukovníka ve prospěch Ruské federace potvrdí, Rakousko další kroky projedná s partnery v EU.

„Teď justice musí zjistit, jestli se toto podezření potvrdí. Další akce projednáme s našimi evropskými partnery," poznamenal.

Dříve list Kronen Zeitung uvedl, že bývalý plukovník Ozbrojených sil Rakouska byl zadržen kvůli podezření z výzvědné činnosti ve prospěch Ruska, která trvala 20 let. Velvyslanectví RF odmítlo komentovat zprávy médií.

Podle informací novin měl plukovník shromažďovat informace o rakouském letectvu, dělostřeleckých systémech, migrační krizi a také detailní informace o mnohých rakouských vysoce postavených vojácích.