Vyšetřování. Kolik letounů je ohroženo a jak nebezpečná je vada Boeingu 737

USA vydaly nouzovou směrnici o problémech se snímačem u Boeingu B737 MAX, uvádí to portál Life. Jak může tato porucha skončit a kolik letounů by mohlo být v nebezpečí? Čtěte v článku.

Portál Life publikoval dokument Federální agentury pro civilní letectví USA (FAA), dokument popisuje, jak rozpoznat poruchu a co je třeba dělat. Při výpadku snímače může letadlo „oslepnout" a ztratí orientaci v prostoru.

Malý snímač, velké problémy

Pokud se podíváte na nos letadla z levé strany, pod kokpitem uvidíte senzory, které trčí z trupu. Jeden z nich je podobný vlaječce. Jedná se o snímač úhlu útoku (Angle Of Attack — AOA). Problém byl odhalen právě v něm. Přístroj určuje úhel křídla vzhledem k přítoku proudícího vzduchu.

Pokud je v senzoru nějaká chyba, letadlo si myslí, že jeho nos klesá nebo padá. I když ve skutečnosti letadlo letí přímo. Autopilot začne pracovat se stabilizátory a výškovými kormidly, aby upravil polohu vzhledem k horizontu. A protože pozice je normální, letoun začne klesat nebo naopak nabírat výšku. Oba scénáře jsou nebezpečné.

Ve skutečnosti to píše Federální letecká správa USA, jejíž dokument je citován médii. Portál dostal kopii tohoto nařízení a zveřejnil textový překlad klíčového odstavce.

„Toto nouzové nařízení bylo vydané na základě studie provedené výrobcem (Boeing). To je to, co studie ukázala. Pokud (autopilot) dostane přehnané informace o úhlu útoku ze senzoru, je velmi pravděpodobné, že počítač začne posílat signály horizontálnímu stabilizátoru, aby šel do střemhlavého letu. Situace přivede k velké ztrátě výšky."

Nařízení obsahuje pět stránek, na kterých jsou uvedeny zákony a technické údaje. Podstatnou částí dokumentu jsou instrukce pro piloty a letecké společnosti: jak rozpoznat „nevhodné" chování snímače a jaké podniknout kroky. Mezi dlouhým seznamem „příznaků" je neočekávané vypnutí autopilota, který se nedá zpětně aktivovat.

Kolik letadel Boeingu je v nebezpečí?

Life uvádí, že první informace uvádí, že na celém světě může být v ohrožení 246 letadel, zveřejnila to agentura Reuters s odkazem na výše zmíněnou směrnici amerického leteckého oddělení. Portál zkoumal všechny stránky, ale nemohl najít slovo o přesném počtu nebezpečných letadel. Úřad pro civilní letectví USA používá nejasné formulace, které skutečně zahrnuje méně letadel. Tato směrnice o letectví se vztahuje na všechny letadla Boeing 737-8 a 737-9.

Oba uvedené modely mají společný název — Boeing 737 MAX. Jedná se o nové typy letadel, které byly vyrobeny před několika lety. Nemůže jich být 246 kusů, píše se na portálu Life. Jen proto, že oficiální údaje společnosti Boeing za červen 2018 uvádí, že bylo vyrobeno 162 letadel.