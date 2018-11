„Nevzdělanost a hloupé myšlenky“: média uvedla zásady Trumpovy politiky

Výroky Donalda Trumpa, v nichž obvinil administrativu Baracka Obamy ze „ztráty Krymu“, svědčí o jeho nevzdělanosti a agresivních instinktech, píše americký časopis The American Conservative.

Prezident USA dříve nejednou prohlásil, že „Obama dovolil Krymu odejít", a říkal: „Mohl bych zaujmout v této záležitosti docela jiný postoj" a dodával, že „prezident Putin si neváží prezidenta Obamy".

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump zlikviduje celý dluh USA. Už existují varianty, na čí úkor

Jak podotýká časopis , tato prohlášení znějí velmi hloupě. Nejde ani tak o samotné fráze, ale spíše o podtext těchto výroků, které předpokládají, že americký prezident může „dovolovat" či „nedovolovat" jiným velkým jaderným mocnostem ty či ony činy.

Podle Trumpových slov Obama tomu mohl a měl zabránit, neudělal však nic kromě rozpoutání třetí světové války, píše časopis. Trump si ale kvůli své nevzdělanosti a agresivním instinktům myslí něco jiného. Tím spíše, že Krym nepatří do sféry životních zájmů USA, a kvůli tomu by se určitě neměla začínat válka. Uvažuje-li Trump jinak, pak je to ještě nerozvážnější a nezodpovědnější člověk, než si myslíme.

Americký prezident mluví o Krymu tak, jakoby byl součástí USA, a nám ho ukradli, dodává časopis. Výraz „ztratit Krym" patří sám o sobě k rétorice studené války, kdy měly USA iluze, že jsou s to „si zachovávat" nebo „ztrácet" celé země.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump označil předběžné výsledky voleb do Kongresu za ohromující úspěch

Podobné myšlení je blouzněním odtrženým od reality, a je velmi nebezpečné, pohlíží-li prezident USA na mezinárodní krize právě takto. Obama nesměl riskovat světovou válku, ať už se dělo ve světě cokoli, a to také neudělal, podotýká The American Conservative.

To, jak Trump protivně bručí o ztracené cti země, která ani není spojencem USA, ukazuje, jak má daleko ke skutečné zahraniční politice pod heslem „Amerika především", píše v závěru časopis.