Podle slov mluvčí MZV o tom svědčí velká pozornost k ruským médiím v západních zemích a připomínky těchto zemí k novinářům z RF.

„Kdybychom prohrávali, bylo by to jinak. Neopravovaly by se uspěchaně zákony ve Francii, v Německu a ve Velké Británii a nezaváděly by se přísnější požadavky na masmédia, novináře atd.," podotkla v interview.

Zacharovová také zdůraznila, že na světových sociálních sítích se blokuje jakákoli informace spojená s Ruskem. Je to podle jejího názoru „velká chyba a omezování svobody u nich a vůči Rusku".

Dříve 10. listopadu Marie Zacharovová prohlásila, že inscenace na Ukrajině vraždy reportéra Arkadije Babčenka rozdělila média na „před tím" a „po tom". Podle jejích slov, po tomto incidentu přirovnávají lidé některé novináře k propagandistům, lhářům, dvojím agentům a pokrytcům.