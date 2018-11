Rapunzel, která se nestříhala 14 let, se přiznala, že si vlasy nikdy nemyla (FOTO)

Dvaatřicetiletá obyvatelka Brightonu si nechala narůst vlasy až po paty a stala se z ní opravdová Rapunzel. Frankie Cluniová se ale přiznala, že si přestala umývat vlasy ve 13 letech, protože tím nechtěla marnit čas, a od svých 18 let si přestala přistřihovat konečky, píše The Daily Mail.

Dívka říká, že ve skutečnosti má mnohem delší vlasy, prostě si je dlouho nečesala, protože to zabírá asi půl hodiny. Frankie, která je výtvarnice, se rozhodla, že si nechá narůst dlouhé vlasy poté, co ve věku 6 let uviděla na obrázcích mýtické ženy z dětských pohádek.

Frankie má tak dlouhé vlasy, že používá jehly na pletení, aby si je na hlavě „spíchla". Přitom se o vlasy prakticky nestará, jenom se čas od času učeše.

„Když mi bylo 13, měla jsem vlasy do pasu. Už tehdy byly velmi těžké a husté, proto jsem si je myla nerada. Rozhodla jsem se, že se pokusím je vůbec nemýt. Několik měsíců jsem měla velmi mastné vlasy a svědilo to," řekla.

Frankie čerpá ve svých dlouhých vlasech inspiraci pro vytvoření obrazů. Její matka ji v tom všemožně podporuje.