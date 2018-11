„Putin je náš lídr, který výborně dělá svoji práci. Fandil nám na MS, po turnaji nás pozval do Kremlu. Mluvili jsme spolu také po telefonu. Je to silná osobnost. Možná, že v Německu nám závidí, že je to náš, a ne jejich prezident," poznamenal Čerčesov.

Ruská reprezentace dosáhla pod vedením trenéra nejlepšího výsledku na MS a postoupila do čtvrtfinále. Prohrála s budoucím vítězným Chorvatskem.