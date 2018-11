Japonci překročili stín Fukušimi: jaderná energetika se vrací

Japonská vláda vytýčila cíl produkovat atomovými reaktory alespoň 20 % elektrické výroby v zemi během příští dekády. Tato snaha je součástí širší strategie pro návrat k jaderné energetice po katastrofě na jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011.

V době, kdy v roce 2011 došlo k havárii na jaderné elektrárně Fukušima, fungovalo v Japonsku 54 reaktorů, jež vyráběly velkou část elektrické energie země. Hned po nehodě klesl počet aktivních reaktorů na nulu. Během následujících osmi let docházelo k opětovnému spouštění reaktorů poté, co prošly novými standarty. Chybějící kapacity jaderných elektráren nahrazovaly uhelné elektrárny.

Provozovat jadernou elektrárnu po Fukušimě je složitější než předtím. Japonci přišli s přísnějšími předpisy. Japonská jaderná energetika si musela získat zpět důvěru veřejnosti. Fukušima není jen vzpomínkou, je to odkaz, který trvá. Šestý reaktor elektrárny nyní prochází utilizací, jež je částí úklidového procesu. Ten bude trvat desítky let, je komplikován problémy s technologiemi a radioaktivním odpadem.

Osm let po nehodě na Fukušimě je japonská jaderná energetika stále daleko od výkonů před nehodou. Pomalu se ovšem vrací, a to díky intenzivní kampani samotného průmyslu i podpoře vlády.

Japonsko je nyní na cestě, aby mělo devět fungujících reaktorů v nejbližší době. Osm již funguje, další bude spuštěn během tohoto měsíce. Nehledě na to, že situace s japonským jaderným průmyslem se zlepšuje, očekává se spuštění šesti elektráren během příštích pěti let. Aby bylo možné dosáhnout plánů vlády pro rok 2030, bylo by potřeba mít 30 fungujících jaderných elektráren. Podle výpočtů Reuters, Japonsko bude v roce 2030 vyrábět v jaderných elektrárnách pouze 14 % energie, nikoli plánovaných 20.