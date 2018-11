V ruském Roskosmosu se rozhodli použít stalinistické metody

Posádka nové lodi Federace by měla zahrnovat vývojáře nového nouzového záchranného systému (SAS). Tento návrh předvedla hlava státního podniku Roskosmos Dmitrij Rogozin.

„Když soudruhu Stalinovi ukázali pancéřové auto, ve kterém by měl jezdit, a řekli, že samopal to neprostřelí, usadil návrháře tohoto vozu dovnitř a roztřílel ho samopalem. Návrhář zůstal naživu, protože auto bylo dobré. Navrhuji dodat do projektu, že musíme v průběhu zkoušek SAS usadit návrháře na loď," řekl Rogozin na schůzce ve společnosti Energija.

Hlava státního podniku takhle reagovala na návrh jednoho z konstruktérů na instalaci nového SAS na Federaci a také snížit počet testů nové lodi.

Federace je přepravná kosmická loď nové generace, kterou vyvinula korporace Energija jako náhradu Sojuzu.