„Když jsme začínali dekomunizaci na Ukrajině, tak nám také říkali, že tento proces je potřeba roztáhnout na mnoho let, to není možné dělat rychle. Já jsem ale zastáncem rychlých a rozhodných změn. Jsem přesvědčen o tom, že je to právě rychlost a rozhodnost, co zajišťuje úspěch reforem," řekl pro Glavred.

© Foto : NATO Ukrajinský generál obvinil Merkelovou ze zmaření plánu Kyjeva na vstup do NATO

Podle jeho slov jsou plány na přejmenování objektů na Krymu již připraveny a potvrzeny Nejvyšší radou. Nezačnou být platné dříve, než poloostrov přejde pod kontrolu Kyjeva

„Jedná se o sedmdesát a něco jmen. Značné části z toho se vrátí historické názvy, konkrétně historické krymsko-tatarské názvy," upřesnil.

„Zákon o dekomunizaci" je na Ukrajině platný od května roku 2015. Zakazuje propagandu sovětské symboliky a počítá si s měněním názvů míst.