Byly objeveny záhadné svatyně staré civilizace (FOTO)

Kamenné stavby Tulan 54 a Tulan 52 se nacházejí v poušti Atacama v Chile. Tulan 52 byl postaven přibližně o pět tisíc let později než druhý soubor. Archeologové mají za to, že stejně jako další stavby je to místo osídlení a vykonání obřadů v době od let 1110-900 před naším letopočtem do 550-360 našeho letopočtu.

Dnes ale vědci dospěli k závěru, že ani Tulan 54, ani Tulan 52 nebyly nikdy použity k ubytování, ale byly to výhradně obřadní stavby. Odborníci sdělili, že tady bylo nalezeno mnoho artefaktů používaných pro obřady, ale žádné stopy po obývání. Archeologové například našli pozlacené hlavy supů, moždíře a brusné desky, které byly používány na přípravu pigmentů a zpracování rostlin obsahujících halucinogeny. Byly také vykopány ostatky více než dvaceti dětí.

Podle názoru vědců existuje mezi dvěma soubory podoba, která svědčí o tom, že v jejich výstavbě byly uplatněny specifické metody za účasti velkého počtu lidí. Při výstavbě Tulanu 52 byli také použity živočichové z rodiny velbloudů na dopravu materiálů, včetně kovů. Vědci ale dosud neví, jaký cíl měly tyto obřady.