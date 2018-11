A my abychom po nich uklízeli. Vojáci NATO si na cvičení v Norsku utrhli ostudu

Autory většiny stížností byli farmáři, jejichž pole byla poškozena vojenskou technikou. Někteří lidé si však stěžovali, že vojáci vykonávali své přirozené potřeby nedaleko školek, škol a sportovních objektů.

„Je to strašné. Je to otázka dodržování základních pravidel. Vojáci si uleví a my abychom po nich uklízeli," oznámila majorka norských ozbrojených sil Marianne Boe.

Zástupce NATO Eystein Malkenes Kvarving se za „nepředvídatelné incidenty" podobného typu musel omluvit.

K dalšímu případu došlo krátce před koncem cvičení. Vojáci NATO zadrželi a spoutali 46letého autistu, který údajně neuposlechl jejich rozkaz. Tradičně se procházel kolem budovy, ve které během cvičení žily stovky vojáků. A vojákům se zdál podezřelý.

Cvičení NATO Trident Juncture, kterých se účastnilo asi 50 tisíc vojáků, proběhlo od 25. října do 7. listopadu.