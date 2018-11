Ruský film o kolizi Tu-154 s Boeingem 757 nad Německem představili v Praze (VIDEO)

(Rozhovor je adaptován pro potřeby on-line verze. Autentické video naleznete pod článkem.)

Film se zakládá na skutečné události, kdy se ve výšce deseti kilometrů srazil nákladní Boeing s civilním Tupolevem. Katastrofu zaplatili životem všichni cestující a obě posádky. Mezi oběťmi nehody bylo 52 dětí, které ruský stroj vezl na prázdniny do Španělska. Ačkoli byla letadla nad německým územím, letový provoz řídil curyšský dispečer Peter Nielsen, jenž se dostal do vleku nešťastných okolností, načež inkriminované stroje omylem navedl na kolizní kurz. Inženýr Vitalij Kalojev se nakonec rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou a tragédie získá pokračování. 7. 11. 2018 se tento film hrál v rámci festivalu Nový ruský film v KINO CINEMA CITY v Praze, v ulici Na Příkopě (Slovanský dům). Divákům novinku ruského kinematografu představila herečka Irina Bezruková a producent Armen Ananikjan. Níže přinášíme rozhovor právě s producentem filmu Neprominutý.

Sputnik ČR se hlásí z festivalu Nový ruský film v Praze. Pan producent Armen Ananikjan prezentuje v ČR film „Neprominutý". Snímek je o skutečné události, o tragédii, která potkala dva letouny nad Evropou. Obsah filmu nebudeme detailně prozrazovat, zeptáme se pana producenta na morální poselství filmu. Proč byl vybrán tento příběh?

Armen Ananikjan: Film „Neprominutý" je film o lásce, ztrátě a o bolesti ze ztráty. Mnozí píší v médiích, že se jedná o příběh o mstě, o tom, jak je člověk připraven o život jiným člověkem. Vůbec to tak není. Jde o příběh, kde bylo možné ukázat právě hloubku ztráty milovaných lidí. Když jsme monitorovali internet a dívali se, co lidé píší poté, co viděli film, lidé se vyjadřovali tak, že když člověk opustí kino, chápe, že všechny problémy, veškerá neštěstí, drobné svízele, to vše bledne (stává se nedůležitým) na pozadí uvědomění, že máme své blízké (o něž je vždy důvod se bát)… Takže když jdete z kina, obejměte a polibte své přátele, řekněte jim dobré slovo. Mnozí psali, že po zhlédnutí filmu se právě takto zachovali. Jeden ženský komentář, na nějž si vzpomínám, se přiznával — „snad poprvé od doby, co s manželem chodíme do kina, jsme ronili slzy oba".

Lidé přece dokáží společně věci prožívat, cítit lásku. Náš film učí a ukazuje na cizím příkladu, že stačí málo a každý se může ocitnout tváří v tvář extrémní situaci, což bych ovšem nikomu nepřál. Jde tu o složitý příběh, příběh hlavního hrdiny Kalojeva, o němž směle řeknu, že je to jedinec, který nekonečně miloval svou rodinu, svou dceru. Jeho blízcí jej líčí tak, že dokonce nikdy nečinil výtky své dceři a synovi. Dceru vnímal jako princeznu. Za děti se modlil. Dceru zbožňoval, nosil ji na rukou. Pak v jednom okamžení přišel o své blízké, o svou rodinu. Bolestivý šok udeří bez varování. Prostě jedete naproti své rodině na letiště, když se dovíte, že někde daleko do sebe narazila dvě letadla… Jedním slovem se to nedá popsat. Proto vznikl film, vznikl příběh, v rámci něho se snažíme vylíčit, že to, co se seběhlo i co následovalo, nevyznívá zdaleka jednoznačně. Někdo řekne, že je film dobrý, jiný má třeba opačný názor. Hlavně, aby se každý divák propracoval ke svým niterným pocitům a objevil ve filmu to, co je mu blízké, na čem záleží.

Jedná se o ten typ filmu, kde chybí zřetelně pozitivní či záporný hrdina? Je to kaleidoskop lidských charakterů? Jak byste film typologicky zařadil?

Jediná jednoznačnost filmu tkví v lásce, v jejím osudovém přetnutí. Nejednoznačný je určitě čin našeho hlavního hrdiny. Ve filmu jej neospravedlňujeme. Ať si každý divák udělá vlastní názor. My jako tvůrci nechceme hodnotit člověka, v jehož kůži jsme zaplaťbůh nikdy nebyli. Nepřál bych nikomu, aby měl podobnou zkušenost, jako náš hlavní hrdina.

Jak vznikal scénář k takovémuto snímku?

Snažili jsme se být věrni událostem, náš film nicméně nepostrádá i určitou uměleckou licenci, je to však minimální zásah, aby byl film více koukatelný.

Pokud jde o úhel pohledu, vychází z postavy protagonisty, nebo se jedná o obecnou perspektivu, která se vznáší nad celou situací?

Víte, nekladli jsme si za cíl kohokoli vykreslovat v negativním světle, ani jsme nechtěli nikoho glorifikovat, od obého jsme se abstrahovali. Šlo nám opravdu o rodinné hodnoty, jejichž antipodem je prožitek duchovního vakua, do něhož byl řízením osudu vrhnut náš hrdina. Proto jen zopakuji, že každý divák jistě ocení katarzi našeho hrdiny samostatně. Myslím ale, že hodnocení řady diváků by se mohlo shodovat.

Jelikož v Rusku počátkem dvoutisících let došlo k několika katastrofám, jak tuto konkrétní viděli lidé tehdy, jak ji chápou dnes? Váš film je jistě někde na této škále pocitů a názorů…

V životě je mnoho tragédií, dokonce k nim dochází i dnes, přičemž celosvětově. Lidé ztrácí jeden druhého… Příběh, který nás inspiroval, je dostatečně mnohostranný, proto umělecky zajímavý. Uvidíte, že ať už na film půjde ruský, český či arménský divák, film skýtá základní myšlenku a tou je láska. Myslím, že nelze popírat, že celý svět je spojen jedinou hodnotou — láskou k člověku a dětem. Jinak to ani nemůže být.

Podívejte se, jak se česká média snažila přišít odpovědnost za katastrofu ruskému pilotovi.

Později přitom vyšlo najevo, že dispečer letového provozu pracoval ve ztížených podmínkách — část vybavení byla kvůli servisnímu odpojení nefunkční. Na pracovišti chyběl personál, dispečer byl ve stresu, viz kanadský dokument Letecké katastrofy aneb když je nebe příliš těsné (5/6 — I. řada): „Oba letouny byly vybaveny moderními navigačními přístroji, kvalifikace a zkušenosti obou posádek byly na velmi dobré úrovni. Vyšetřování vedlo k takřka šokujícím závěrům. Kolize byla totiž způsobena curyšskou firmou zajišťující řízení leteckého provozu v dané oblasti."

Zasloužil si však Peter Nielsen smrt? Kdo nebo co může o něčem takovém rozhodnout?

