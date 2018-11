Ne čínskému rybolovu! Africká země chce chránit své břehy

Před dvěma měsíci společnost Malagasy asssociation podepsala kontrakt na deset let o rozměru 2,7 miliardy dolarů o rybaření, největší v historii země, se skupinou čínských společností, které plánují odeslat na Madagaskar 330 lodí.

Portál informuje, že nehledě na to, že prezident Madagaskaru Hery Rajaonarimampianina byl přítomen v místnosti, když se dohoda v Pekingu podepisovala, přesto nebyla žádná z jejích částí zveřejněna. Dohoda byla podepsána, aniž by byla konzultována s ministerstvem pro rybolov země, veřejností či ochránci přírody. A to nehledě na to, že dohoda byla prezentována jako krok k „ekologické ekonomice".

© REUTERS / China Stringer Network Čínské „neviditelné“ stíhací letouny ukázaly zbraně (VIDEO)

„Nemůžu než se divit tomu, jak má 330 lodí v naší pobřežní zóně pomoci rozvoji naší ekologické ekonomiky. Ne vše, co se v oceánu děje, je ekologické," prohlásila Nanie Ratsifandrihamanana, zemská ředitelka organizace World Wide Fund for Nature (WWF). Aktivisté zahájili petici namířenou proti smlouvě.

Rybáři jsou, podle slov portálu, v šoku a vyjadřují obavy kvůli možnému narušení rovnováhy v oceánu.

„Přírodní zdroje Madagaskaru jsou v nebezpečí, hlavně ryby. Rybáři jsou v šoku a mají starosti," cituje portál slova představitelů aktivistů.

Madagaskarská strana říká, že tato dohoda bude velkým přínosem pro lokální ekonomiku, během následujících tří let má vytvořit 10 000 pracovních míst.