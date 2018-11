Španělka u Toleda vybudovala sibiřskou vesnici. Jak na to přišla?

Díky své ruské sibiřské zálibě si Carmen, povoláním antropoložka, geografka a etnografka, založila soukromé muzeum (ETNOMUSEO en Las Ventas con Peña Aguilera), které se stalo místní památkou. Takže 30 km za Toledem vznikla skutečná ruská vesnice. Na kopci se objevily kulaté stany připomínající bydliště sibiřských kočovníků, vedle je ruská parní lázeň a poustevna.

Paní Arnau Muro bydlí ve vesničce Polán a od ostatních důchodců se liší tím, že je dávno a vášnivě zamilovaná do Sibiře. V dětství si přečetla knihu o tomto ruském kraji a od té doby měla jasno o svém budoucím povolání. Za účelem cestování se naučila ruský jazyk nejprve na kurzech v Moskvě a následně pokračovala ve studiu ve Španělsku

„Byla jsem na Sibiři tolikrát, že jí považuji za svůj druhý domov. Znám Evenky, Burjaty, Kazachy a Jakuty natolik, že se sama cítím jednou z nich," poznamenává rodačka ze Španělska.

Už jsem skoro velvyslanec Sibiře ve Španělsku

Carmen procestovala Chakasii, Burjatsko, Gornuju Šoriju, plula po řece Leně a za polárním kruhem. Cestovala přes Sachu v zimě a osobně má vyzkoušenou teplotu 30 stupňů pod nulou. Mimo jiné paní Arnau Muro vystupovala s přednáškami na univerzitách Novosibirsku, Irkutsku, Tomsku a má vazby na etnografická muzea v mnoha městech po celém Rusku.

Sama o sobě říká: „Už jsem skoro velvyslanec Sibiře ve Španělsku, samozřejmě neoficiální, ale nikoliv neskutečným."

Co se týče názorů Španělů na její cesty do Sibiře, často této o této destinaci její krajani říkají „divoká". Smělá paní s tím ovšem nesouhlasí.