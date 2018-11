Rusko i nadále zůstane hlavním dodavatelem plynu do Evropy

Až do roku 2040 zůstane Rusko i nadále hlavním dodavatelem plynu do EU nehledě na značné snížení poptávky po plynu v Evropě, uvádí se v předpovědi Mezinárodní energetické agentury (IEA) World Energy Outlook.

Podle hodnocení odborníků se poptávka po plynu v EU značně sníží do poloviny třetího desetiletí 21. století a dosáhne 408 miliard metrů krychlových do roku 2040, což je o 16,4 % méně než v roce 2017, snížení vlastní těžby však způsobí růst importu na 86 % do roku 2025.

„Rusko zůstane i nadále největším dodavatelem plynu do tohoto regionu, přitom jedním z nejlevnějších, tento vliv má ale slábnout na mnohem více integrovaném evropském trhu, kde budou mít zákazníci přístup k různým zdrojům plynu," uvádí se v předpovědi.