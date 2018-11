Stoltenberg zbavil NATO odpovědnosti za operaci v Libyi

„Evropští spojenci mají být samozřejmě schopni dělat něco bez USA. Neříkali jsme, že všechny operace NATO musí probíhat za účasti USA, jsou prostě velké a často vzniká jejich potřeba. Dobře si pamatuji například operaci v Libyi, protože jsem byl tehdy norským premiérem, Norsko se do operace zapojilo," řekl Stoltenberg.

© AFP 2018 / Abdullah Doma Lavrov vysvětlil, co způsobilo konflikt v Libyi

Podle jeho slov libyjskou operaci původně iniciovala Evropa, nikoli Německo, ale spíše Francie a Velká Británie.

„Když jsme se sešli v Paříži, abychom přijali definitivní rozhodnutí, NATO tam u kulatého stolu nebyla, aliance tam nebyla. Ta realita spočívá ale v tom, že jsme později pochopili, že potřebujeme pomoc NATO a USA, potřebujeme jejich velitelské struktury a možnosti," prohlásil Stoltenberg.

Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhl zřídit nezávislou na USA celoevropskou armádu, mj. pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

„Když se mluví o strategické autonomii, není zcela jasné, co to vlastně znamená, zní to ale tak, jakoby byla řeč o tom, abychom dělali velké strategické věci sami. Nemyslím si, že je to rozumné," podotkl Stoltenberg.