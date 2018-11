Vlastní vývoj nebo kopie. Jaký je rozdíl mezi ruským S-300 a čínským HQ-9

Během období napětí ve vztazích se SSSR byl nejdůležitějším čínským protiletadlovým komplexem Desna S-75 (SA-2 Guideline podle klasifikace NATO). Také probíhal vývoj systémů protivzdušné obrany středního a krátkého dosahu, jako jsou HQ-61 a HQ-6. Systém protivzdušné ochrany velkého dosahu však Číně chyběl, zatímco v osmdesátých letech v SSSR a USA byly přijaty komplexy S-300PMU a Patriot.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation