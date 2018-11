Slepá ulička kapitalizmu. Vědci mluví o krizi civilizace

Nemáš čas? To je v pořádku

V roce 1986 se v Římě uskutečnily demonstrace proti výstavbě restaurace McDonald's na čtyřech místech. Jako protiklad rychlému občerstvení aktivisté založili pomalé občerstvení. Dnes má asi sto tisíc stoupenců ve 150 zemích. V Evropě jsou podporováni Evropskou komisí.

Postupem času se myšlenka přeměnila na koncept „zpomaleného života". Dodržování tradic, přirozený rytmus dne a rozjímání. Tento koncept napomáhá bojovat s globálními ekonomickými krizemi a zhoršujícími se podmínkami prostředí.

Australská výzkumná pracovnice Martha Botta věří, že touto formou se realizují nápady zaměřené proti kapitalismu, který vtahuje lidi do nekonečné spotřeby, obchodu a marnosti. Mnozí se bojí rychlého vývoje vědy, jejíž hranice nejsou viditelné. Jde například o věčný shon měst nebo závislost na fosilních palivech. Lidé chtějí nějaký protiklad ke stresu, globalizaci a masové kultuře.

„Pomalý životní styl není monolitická subkultura, jako například 'pankáči', je to spíše ekologický životní styl. Je zaměřen na přemýšlivý přístup ke všemu, zejména ke spotřebě, například snížením množství odpadu z domácností pomocí recyklovaného oblečení," soudí socioložka Polina Kolozaridiová, výzkumná pracovnice Vysoké školy ekonomické a Národního výzkumu a koordinátorka klubu milovníků internetu a společnosti.

Přičemž pomalý styl je využitelný pro mnoho oblastí činnosti, včetně vědy.

„Závod probíhající v celosvětovém akademickém prostředí není ve skutečnosti velmi produktivní, vědci přečtou knihu denně a sami píšou článek za článkem, což nepřispívá k intelektuálnímu životu. Příznivci pomalé vědy věří, že je třeba pracovat pomalu," pokračuje socioložka.

Jako další příklad uvádí pomalé rodičovství a pomalou výchovu.

Vědci předpovídají úplný zánik divoké přírody

„Ve velkých městech děti dávají do kroužků téměř každého půl roku. Do angličtiny, na plavání nebo kreslení. Zastánci pomalého vzdělávání říkají: naslouchejte dítěti, nespěchejte. Je to reakce na zrychlený život, kterým společnost nyní žije, a to především ve městech," říká vědkyně.

Podobné je to také s odmítáním aktivního využití elektronických zařízení a vysokých technologií.

„Reklama nás nutí, abychom je neustále obnovovali a abychom si technologicky uspořádali celý život. Pomalý život vyzývá k něčemu jinému: nekupujte nový iPhone, i když máte na to máte peníze, snižte počet elektronických zařízení a používejte je méně často. Můžete jednat i radikálně a koupit si telefon s tlačítky místo chytrého telefonu," vysvětluje Polina Kolozaridiová.

Dejte večeři svému sousedovi

Koncept sdílení potravin získává v Evropě popularitu. Pokud máte přebytečné potraviny, dávejte je ostatním zdarma. Samozřejmě platí určitá pravidla. Potraviny by neměly být po datu spotřeby a balení by nemělo být narušeno.

V Německu je sdílení jídla považováno za součást strategie udržitelného rozvoje města, která snižuje plýtvání potravinami. S aktivní podporou státu vytvářejí vhodnou infrastrukturu, služby pro skladování a výměnu výrobků. Nedávnou inovací jsou veřejné ledničky. V zemi je jich už 350 a pracuje s nimi 25 000 vyškolených dobrovolníků.

Společné jídlo je nejnovější forma sdílení potravin pocházející z Londýna. Umožňuje vyhnout se sociální izolaci a snižuje riziko, že lidé s nízkými příjmy zůstanou bez kvalitních výrobků.

Je to jako vzpomínka na minulost, když celá rodina šla na večeři k velkému stolu. Je očividné, že ve společnosti se objevují náznaky vrácení se k této tradici.

Základnou pro společné jídlo je asi čtyři tisíce potravinářských iniciativ ve stovce měst ve 44 zemích. V Moskvě je 13 míst, kde si můžete zdarma nebo výměnou prostě vzít nadbytečné produkty, nebo se můžete najíst společně u jednoho stolu s cizími lidmi.

Blíže k zemi a tradicím

V šedesátých letech se mladí občané rozvinutých zemí velice snažili dostat pryč od civilizace, důchodců a založili komunity. A tento trend je zpět. Ti, kteří usilují o harmonii s přírodou a péči o životní prostředí, se stěhují do ekologických osad.

Vesnice ve Skotsku, Findhorn, byla založena v roce 1962. Nyní je to samostatná komunita, kde je 32 obchodních podniků nabízejících služby pro rekreanty, solární panely, květinové esence a knihy.

Nejslavnější ecovillage je město Auroville v jihovýchodní Indii. Více než dva tisíce lidí 49 národností žijí právě zde. Lidé sem přijíždějí nejen kvůli nedotčené přírodě a fantastické architektuře, ale také kvůli duchovním praktikám.

